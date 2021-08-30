إحالة الإعلامية مي حلمي إلى التحقيق وإيقاف برنامجها

أعلنت قناة "الحدث اليوم" من خلال بيان رسمي لها عن إيقافها للإعلامية المصرية مي حلمي وإحالتها إلى التحقيق، وذلك بعد أن أثارت الجدل بسبب طريقتها غير المهنية في التعامل مع كابتن نادي الزمالك أحمد صالح خلال آخر حلقة من برنامجها "الحكم".

وجاء في البيان الذي نشرته القناة: " بناءً على ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، قررنا: أولاً: إحالة الإعلامية مي حلمي إلى التحقيق. ثانياً: إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق. ثالثاً: على السيد المدير التنفيذي إعمال نص القرار من الآن".



وفي الواقع، كان السبب الذي أدى إلى دخول مي حلمي في هذه المشكلة هي سؤالها لكابتن الزمالك عن رأيه فيما حدث في احتفال نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري 2021، وتحدثها معه بطريقة مزعجة دفعته للانسحاب من الحلقة وعدم إكمالها.

وبسبب ذلك، خرج المتابعين عن صمتهم، ورفض العديد سلوك مي حلمي وأسلوبها خلال الحلقة وطالبوا بمحاسبتها من قبل المجلس الأعلى للإعلام، وهذا ما حدث في النهاية بالفعل.



وقال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول".

وأضاف: "الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس، لكن مش عشان نعمل لقطة ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس، بجد مشهد سيئ ومهين، وده بيدل أن المحتوى فاضي، حقيقي عيب أوي".

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