محمد رشاد يُبرر تعنيفه لـ مي حلمي لدرجة النزيف...ويكشف لأول مرة سبب إجهاضها!

حل الفنان الشعبي محمد رشاد ضيفاً عبر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي.

محمد رشاد والذي كان قد تصدر الحديث هو وطليقته مي حلمي لفترة جيدة أكد أنه ضرب الاخيرة وسبب لها ورم وزراق في وجهها وتحديداً عينها وعند سؤاله عن السبب علق بـ

"بعد الزواج اكتشفت انها بتكره أهلي وبتغار غليا منهم لدرجة انها حكتلي مش عاوزة أهلك يدخلوا بيتي..وهو ما استفزني وأنا في العادة رجل عصبي لذلك ضربتها وكانت هذه المرة الوحيدة".

الأمر لم ينتهي هنا، مي كانت حامل منه بطفلين توأم وعند سؤاله ما إذا كان العنف الذي عرضها له هو السبب علق بـ "لا محصلش وسبب الإجهاض عملية الشفط الي عملتها أثناء الحمل، واهو بكشف الموضوع لأول مرة".

الفنان الشعبي علق على موضوع علاقته بـ مي أنه لا يعتبرها حبيب ولا عدو ولكنها هي من تحاول دائماً أن تستفزه وتظهر امامه بشكل عدو، وتابع أنه يتمنى لها أن تتوفق في حياتها وتجد الرجل الذي يستحقها وأن يكون أفضل منه.

يذكر أن محمد رشاد كان قد أعلن انفصاله عن مي بمنشور شاركه عبر حسابه في انستجرام جاء فيه أنه طلق مي لـ 3 مرات ولن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع، وبعد أيام قام بحذف المنشور بسبب الهجوم والانتقادات التي تلقتها مي وأضاف أنه من أجل مشاعرها قام بحذف المنشور، كما أنه قام بإلغاء متابعة مي حلمي على إنستغرام، كما حذف كل الصور التي تجمعهما معًا منذ تعارفهما.

يذكر أن علاقة محمد ومي كانت مثيرة للجدل منذ يوم الزفاف، إذ أنه غادر حفل الزفاف قبل أن يدخلا الصالة بسبب خلاف نشب بينهما بعد أن كانت الشرارة الأولى بين أهلهما، وتم إلغاء الحفل وتبرير الأمر للضيوف بأن حالة وفاة كانت قد حدثت، إلا أنه قد كشف لاحقاً أن مي شتمت خاله الذي كان متواجداً معهم لذلك قرر مغادرة الحفل قبل أن يبدأ.

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