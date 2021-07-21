مودل آش : ورطت شهاب جوهر و تخلى عنها خطيبها وأثارت الجدل بصُور فاضحة!

مودل آش هو الأسم الأكثر تداولاً حالياً من بعد أن فضحت تعرضها للمغازلة من قبل الممثل شهاب جوهر والذي هو زوج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

أسهم مودل آش ارتفعت وأثارت فضول الجمهور حول قصتها وهويتها وخطيبها الذي كان يستعد لزواجها.

في البداية، آش هي فتاة سعودية من أم وأب سعوديين تبرأت عائلتها منها مما دفعها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، الفتاة وجدت أقصر طريق للشهرة والتي هي بمشاركة الصُور الفاضحة والتصريحات المثيرة للجدل والتي كان منها أنه من المستحيل أن تقتنع بزوج واحد، وجاء بالتصريح تحديداً "أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري.. يعني شيء حلو ان عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة".

بالعودة للصُور الفاضحة فقيل أن سبب مشاركتها لمثل هذه الأمور كانت نتيجة الصدمة العاطفية التي تعرضت لها بعد أن تخلى عنها خطيبها إذ أنها لم تتخطى الأمر ليومنا الحالي وتابعت بمشاركة فيديوهات راقصة لها.

مودل آش وشهاب جوهر!

بالعودة لـ آش وشهاب جوهر فقد أطلت المودل على الجمهور وتحدثت في البداية عن ثنائي شغل الجمهور طوال الفترة الماضية، وتابعت أنه بالصدفة وأثناء تفقدها للمسجات وجدت رسالة منه. أش شاركت فيديو مع المتابعين خطوة بخطوة منذ لحظة فتح مسجات حسابها عبر تطبيق انستقرام وصولاً لـ حساب شهاب جوهر الرسمي والذي كان قد أرسل من خلاله رسالة إلى المودل السعودية كان محتواها "منورة".

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