ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة… وهذا هو وضعها الصحي!

بعد أيام من الغيبوبة غادرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز غرفة العناية المركزة وتجاوزت مرحلة الخطر التي كانت على حياتها.

الخبر السعيد شاركه زوجها الممثل أحمد العوضي بمنشور عبر حسابه في فيسبوك والذي جاء فيه تحديداً "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الاطباء المعالجين ممنوع الزياره تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها حيث ان الحاله تحت الرعايه الطبيه الشديده حتي استقرار الحاله"...

وختم العوضي بـ "اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها ..ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه"...

كما طمأن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز الجمهور بمنشوره شاركه عبر فيسبوك وجاء فيه تحديداً "الحمد لله أحسن كتير من امبارح"

مرض ياسمين عبد العزيز !

وكانت ياسمين عبد العزيز في البداية قد دخلت المستشفى بغاية معالجة تكيس المبايض ومن بعدها تم أخذ جزء من المعدة بسبب المضاعفات الصحية والتي سببت لها الدخول في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية"!

وطلب العوضي وقتها من الجمهور الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز بمنشور جاء فيه "يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا ... انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه"...

وتابع "انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك"....

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