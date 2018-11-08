نجم بوليوود شاروخان

قرر أحد معجبي نجم بوليوود التعبير عن حبه لنجمة المفضل بجرحه نفسه، حيث قام الشاب ووالذي يُدعى محمد سليم بالوقوف أمام منزل الفنان الهندي من أجل رؤيته وعندما لم يتمكن من ذلك قام بجرح نفسه بـ "الشفرة".

ويظهر في الفيديو عدد من رجال الشرطة وهم يحملون الشاب من امام منزل الفنان الهندي في مومباي من اجل نقله إلى المستشفى بعد تسببه بإيذاء نفسه.

وكان المعجب المهووس قد حضر خصيصًا من منطقة كلكتا إلى مومباي من اجل مقابلة نجمه المفضل والذي كان قد احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ53، وعند وصولوه أمام المنزل لم يخرج شاروخان ليقوم الشاب بجرح نفسه، وعند حضور رجال الشرطة الهندية حملته وسط مقاومة منه وصراخه بـ "شاروخا يا سيدي"، وبعد نقل سليم إلى المستشفى خرج بعدها بفترة بعدما تلقى العلاج المناسب.

يُذكر أن الفنان الهندي الشهير شاروخان كان قد جسد دور معُجب باحد النجوم يتحول إعجابه إلى هوس كبير ليتحول نسخة من نجمه من خلال فيلم "فان" والذي عرض في عام 2016.

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