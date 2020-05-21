نادية الجندي تكشف كواليس تعاونها مع نبيلة عبيد في "سكر زيادة"

بما أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها نجمتان من الوزن الثقيل في السينما المصرية، انتاب الجمهور الكثير من الفضول لمعرفة الكواليس التي جمعت بين الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي في المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان "سكر زيادة".

وبهذا الصدد، كشفت الفنانة نادية الجندي تفاصيل التعاون الأول الذي جمعها بالفنانة نبيلة عبيد، وقالت في تصريحات صحفية: " الموضوع كان صدفة، ومثله مثل أي عمل عرضه علينا المنتج والأدوار ووافقنا فورا زيها زي أي نجم تاني كنت ممكن أشتغل معاه".

وأضافت: " لم يكن هناك مناسبة أو فرصة للقاء من قبل في أعمال مشتركة، وأول ما جت الفرصة تم التعاون واجتمعنا، ومعانا كوكبة جميلة وكبيرة زي سيدة المسرح سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر والمخرج وائل إحسان فالتوليفة كلها جميلة".

ومسلسل "سكر زيادة" هو مسلسل كوميدي من إخراج وائل إحسان وبطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، هنادي مهنى، إنجي علي، أحمد فهمي، أحمد السقا، جومانا مراد وغيرهم من النجوم.

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