نادين الراسي تفاجىء متابعيها بأحدث ظهور لها مع ابنها

شرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة جمعتها بابنها (مارك)، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام). وظهرت نادين في الصورة وهي تضع يدها على وجه نجلها، حيث التقطا الصورة أمام بحر.

وعلقت نادين على الصورة قائلة: (أهم علامة سأتركها في هذا العالم هو ابني). و نالت الصورة اعجاب متابعيها الذين عبروا عن دهشتهم من كون ابنها كبرسريعا و اصبح شابا يفوق والدته الفنانة طولا.

من جهة أخرى، شهد مسلسل (بيروت 303) عودة النجمة نادين الراسي إلى الساحة الدرامية، بعد أن غابت عنها لسنوات، الأمر الذي جعل أنظار محبيها وجمهورها تتوجه إليها، ويتطلعون لمشاهدتها.

و حقق مسلسل (بيروت 303) شعبية عالية أثناء عرضه منذ بضعة شهور، و تدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث يتناول حادثة تحطم طائرة متجهة من إسطنبول إلى بيروت، وتسليط الضوء على المتورطين في ذلك الحادث.

المسلسل من بطولة: عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، جيري غزال، جيانا عيد، رنين مطر، أمانة والي، مجدي مشموشي، زينة بارافي، وجورج قبيلي، وغيرهم.