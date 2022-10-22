نادين الراسي ستنهي حدادها على شقيقها في هذه الحالة

يبدو أنّ حزن الفنانة نادين الراسي على وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي لم ينته بعد.ورغم أنها تحاول استعادة حياتها الطبيعية، لكنها إلى الآن تُفضل ارتداء الأسود حداداً على شقيقها.

وعبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام) فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها بظهورها الأخير، حيث أطلت على متابعيها بصورة بالأبيض والأسود. ومرتدية زياً باللون الأسود أيضاً. وكتبت الراسي في تعليقها على الصورة: (سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يخترعون لوناً أغمق).

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية مع الصورة وتمنّوا لها أن تنعم بالهدوء والسكينة وأن يمنّ اللّه عليها بالصبر والسلوان بعد وفاة شقيقها في حادث سير مروع