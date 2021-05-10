أمينة حاف يصدم الجمهور بحدت مُسرب...طلاق زوجات ابو ضاري!

ما زال المسلسل الكويتي أمينة حاف يحقق نجاح كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تفاعل كبير من الجمهور.

أحد أهم أحداث العمل تم تسريبه وما يحدث فيه أن أمينة يتضح أنها شقيقة أبو ضاري من طرف الوالد مما يوقع الأخير في ورطة والكثير من الأسئلة ليتخذ القرار بطلاقها وكذلك الأمر مع شوق التي يكتشف خيانتها بما يتعلق بأمور الشركة بالتعاون مع أوس ليطلقها بالإضافة إلى زوجته الثانية أم أوس.

من جهة أخرى، رُقية والتي ستبقى الزوجة الوحيدة لـ أبو ضاري كانت قد حلت ضيفة منذ أيام عبر برنامج "وياكم" كانت قد أكدت أن زوجها تزوج عليها وكان رد فعلها بـ "روح" لأن المشاكل بينهم كانت طاحنة وأصابها برود من العلاقة.

بالحديث عن حلقة اليوم، فقد شهدت حفل زفاف منيرة من ضاري ضمن حفل عائلي نال تفاعلاً كبيراً بين رواد السوشال ميديا الذين أبدوا إعجابهم بالحفل والأجواء المتعلقة به بشكل عام.

وأثار كاست العمل والذي ضم العديد من الوجوه على رأسهم الممثلة الكويتية "إلهام الفضالة" فضول الجمهور حول بعض الشخصيات وبعد البحث في الموضوع تبين وجود شقيقان في الحقيقة يشاركان معاً في العمل. الشقيقان هم الممثل فهد باسم والذي يؤدي دور "عبود" والممثل طلال باسم بدور "أوس"، والشقيقان هم أبناء الممثل الكويتي القدير "باسم عبد الأمير"



قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج. و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

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