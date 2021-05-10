محمد رمضان بأول ظهور إلى جانب زوجته بعد غياب أشهر!

شارك النجم المصري محمد رمضان صُورة جديدة له برفقة عائلته ما بين والدته وشقيقه وشقيقته إضافةً إلى زوجته نسرين أبو النجا.

صُورة رمضان مع نسرين نالت النصيب الأكبر من الحديث لكونها الأولى بعد أشهر من أخبار الطلاق التي كانت شبه مؤكدة، كما قيل أن زوجته عادت له مؤخراً بعد سلسلة من الخلافات بينهما عجز عن حلها الثنائي على الرغم من محاولات الصُلح من قبل المقربين.

يذكر أن خبر الطلاق تم نفيه وقتها من خلال شقيق محمد والذي هو في نفس الوقت مدير أعماله وعلق بـ "رمضان نايم جواا ما بيعرفش عن حاجة من اللي بتحصل"... ومنذ يوم نفي الطلاق ليومنا الحالي لم تظهر نسرين بجانب رمضان أبداً حتى أنه قام بحذف الصُور التي تجمعهما من حسابه الرسمي في انستقرام.

بالعودة للزوجة الأولى فقد تزوجها بعمر الـ 20 وتحديداً في عام 2008 ورزق منها بإبنته الأكبر "حنين" التي تقيم مع والدتها، وجاء الطلاق بينهما بعد 4 سنوات من الزواج، وبحسب المتداول أن الزوجة الاولى مُحجبة وبعيدة تماماً عن عالم الشهرة والأضواء.

مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان

من جهة أخرى، يشارك محمد خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "موسى" والذي تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته. أما حول طاقم العمل فيتواجد فيه عدد من الوجوه من بينهم سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال وهبة مجدي.

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