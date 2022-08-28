نادين تحسين بيك تكشف سبب طلاقها.. وهذا ما يلفتها بالرجل

تطرَّقت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للحديث عن طلاقها من زوجها في أحدث لقاءاتها التلفزيونية، وعن علاقتها بابنتها "لمارا".

نادين تحسين بيك والطلاق



حلَّت نادين تحسين بيك ضيفةً في برنامج "من القلب" مع الإعلامي نورالدين اليوسف، وكشفت أن اتخاذها قرار الانفصال عن والد طفلتها "لمار" لم يكن بالهين، مُشيرةً إلى أن المسؤولية تصبح أصعب على المرأة، لاسيما أن وقتها يكون مقسم بين العمل وتربية الأبناء.

وحول الجانب الإيجابي للانفصال، لفتت إلى أن الأمر يتعلق بالصمود والاستمرارية والقوة، ومعرفة ما تريده بالفعل.

وحول استخدام مصطلح "سنجل مام"، أوضحت أنه مصطلح صعب للغاية، فهي تراه يضر بالأبناء بمكان ما، فهو غير قادر عيش حياة طبيعة في كنف أم وأب، وأشارت إلى أنها دائمًا ما تتساءل ما إذا كانت قد آذت ابنتها باتخاذها قرار الطلاق من والدها، خاصة أنها امرأة عاملة ولا تستطيع منح ابنتها كامل وقتها واهتمامها.

نادين تحسين بيك تكشف ما يلفتها بالرجل



أما بشأن علاقتها بالحب، أكَّدت أنها لم تغلق قلبها إزاء الحب، كما لا تفتخر بالحياة دون رجل، مُشددةً أن المرأة بحاجة لرجل حتى وإن كانت مستقلة ماديًا وقوية وناجحة بعملها.

وأكثر ما يلفتها بالرجل، أجابت نادين أن الصدق هو عنوان الرجولة، فحينما يكذب المرء برأيها، فهو يخبئ أمورًا ومشاعر بشعة داخله.

ونفت أن يكون سبب انفصالها عن زوجها وسيم هو عدم صدقه، مُبينةً أنه شخص محترم ولطيف جدًا، ولم ينفصلا بسبب مشاكل وخلافات كبيرة، بل أن التراكمات المستمرة لتفاصيل صغيرة كانت نتيجة بناء سد بينهما؛ ما أدى إلى انفصالهما.

نادين نسيب نجيم وأدوار تفتخر بتقديمها

وحينما سئلت عن الأدوار التي تفتخر بتقديمها، أشارت إلى أنها أحبَّت تقديم دور "سلمى" بـ"أحلام كبيرة"، و"رزان" بـ"أشواك ناعمة"، و"روضة" بـ"زمن العار".

وأعربت نادين عن استيائها من المخرجين الذين يقيدونها في إطار البنت البريئة بسبب ملامحها، لافتةً إلى أن المخرجة رشا شربتجي والمخرج مثنى الصبح هما من رأياها بطريقة مختلفة، حيث جسدت دور الشريرة في "سكر وسط"، معربةً عن سعادتها بتقديم هذا الدور وخروجها من القالب المتعارف عليه.