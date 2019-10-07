نادين تحسين بيك "أنا لست سلعة".. وهذا موقفي من طليقي!

يا تفاحة يا تفاحة......

على أنغام أغنية البوب ستار "رامي عياش" افتتحت حلقة الممثلة السورية "نادين تحسين بيك" في برنامج "أكلناها" من تقديم الممثل السوري "باسم ياخور".

نادين التي تعتبر علامة وبصمة في تاريخ الفن السوري من حيت قدراتها التمثيلية وأدوارها غير المستهلكة والهادفة تمكنت من خطف قلوب المشاهدين وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في حلقتها مع باسم ياخور.

إبنة الممثل السوري القدير "تحسين بيك" تحدثت عن طفولتها وقسوة والدها معها في أسلوب تربيته، وأكدت أنها شخصية عنيدة وأن أقسى عقاب واجهته كان حرمانها من الجلوس مع عائلتها لمدة 15 يوم، وأضافت أنها قد تتبع هذا الأسلوب مع إبنتها التي ورثت صفة العناد منها وأعتبرتها بطريقة مازحة أنها عقاب من الله لما كانت تفعله بوالديها.

الحلقة التي سيطرت عليها أجواء فكاهية وضحكات الممثلة، كشفت من خلالها نادين عن مواهبها في الغناء وغنت أغنية نانسي عجرم "بدنا نولع الجو" ليطالبها باسم بالمزيد، فإستجابت بغنائها أغنية أدام "خلصت الحكاية"، لتعود وتغني مرة أخرى بناءً على التحدي أغنية داليا باللغة الفرنسية "avec le temps".

أما فيما يتعلق بالجانب الفني، أكدت الفنانة السورية على تصريحات سابقة في ما يتعلق برفضها أدوار العُري، مُعلقة بأنها ليست سلعة.

وعند سؤالها عن فنانة تستفزها بلبسها فضلت الصمت وتناول طبق "شفايف الجاموس".الممثلة السورية تحدثت عن خلاف قديم مع الممثلة "شكران مرتجى" أثناء تصوير عمل مشترك وأكدت أن الموضوع كان عبارة عن سوء تفاهم صغير وأنها تكن كل الاحترام لشكران.

أثناء الحلقة تطرق "باسم ياخور" للحديث عن حياتها الخاصة وعلاقتها بزوجها السابق الموسيقي "وسيم الإمام" لتؤكد أنهما اتفقا على الطلاق بناءً على طلب منها بما يصب في مصلحتهما بعد زواج استمر 8 سنوات.

واستطردت أنهعاملها باحترام طوال فترة زواجهما وكشفت أن السبب الحقيقي للإنفصال كان برود علاقتهما الزوجية وعزت أن السبب قد يكون إنشغالهما في العمللكن النقطة المهمة أنهما أصدقاء وبعيدين عن المشاكل التي تحدث غالباً بعد الإنفصال.

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