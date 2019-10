نادين تحسين بيك "أنا لست سلعة".. وهذا موقفي من طليقي!

يبدو أن الممثلة السورية "نادين تحسين بيك" تمتلك مواهب أخرى غير التمثيل 😍 شو رأيكوا بصوتها ! @nadinabekn @bassemyakhour #نادين_تحسين_بيك #سوريا #عرب #مشاهير #جمال #فاشن #اناقه #ممثلات_العرب #أكلناها #باسم_ياخور #nadinetahssinebek #bassemyakhour #aklnaha #arab #celebrity #new #sing #syria #actress

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 6, 2019 at 3:15am PDT