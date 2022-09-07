نادين نجيم تثير شائعات خطوبتها بصورة..ومتابعة "قصي خولي"

أحدث الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من التساؤلات والتكهنات حول حقيقة خطوبتها، بعد أكثر من عام على انفصالها من زوجها رجل الأعمال هادي الأسمر.

حقيقة خطوبة نادين نسيب نجيم

وبدأت شائعات خطوبة نادين نسيب نجيم، بعد نشرها صورة باللونين الأسود والأبيض ليدها متشابكة بيد رجل لم تكشف عن هويته، وأرفقتها بتعليق: "لا حاجة للشرح.. فقط انتظروا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرتها نادين، وانقسموا بين مصدق ومكذب لحقيقة خطوبتها، فمنهم من رأى أنها تروِّج لعمل جديد، حيث علَّقت إحداهن: "ياخوفي يكون دعاية للمسلسل الجديد".

من جهة أخرى، انهالت التبريكات والتهاني على خطوبتها، متمنون لها السعادة مع الشخص الذي اختاره قلبها، بينما تمنى البعض أن يكون يد الرجل في الصورة هو الفنان السوري قصي خولي، الذي شاركها العديد من الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة الماضية، ولوحظ انسجامهما والكيمياء الكبيرة بينهما.

وكتبت إحدى المتابعات: "حبيبي الجميل الله يكتبلك السعادة"، وأضافت أخرى: "منتظريييييننن وليهمج..تستاهلي كلشيي حلوو ندونننن".

طلاق نادين نسيب نجيم

أعلنت النجمة اللبنانية خبر طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر، في خطوة مفاجئة لمتابعيها ومعجبيها عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت نادين نجيم: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

وأضافت في تغريدتها:"ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

وتزوجت نادين نجيم من هادي أسمر عام 2012، وأنجبت منه هيفن وجوفاني.