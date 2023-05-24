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نادين نجيم تتألق بتصميم لبناني في مهرجان "كان" السينمائي.. الوردي يليق بها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 07:37
نادين نجيم
نادين نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار إليها خلال تواجدها في عرض مجموعة دار المجوهرات السويسرية "شوبارد"، على هامش مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ76.

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نادين نجيم تتألق بمهرجان كان السينمائي

وتألقت نادين   بإطلالة كلاسيكية ناعمة مبرزةً جمالها، إذ ارتدت فستانًا وردي قصيرًا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شقرا، تميَّز بقصة "وان شولدر"، إذ جاء تصميم منطقة الصدر على شكل طيات أنيقة ناعمة متقاطعة تنتهي عند الأكتاف بتصميم وردة جورية، وأرفق بتنورة خارجية طويلة.

وأكملت نجيم إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، بينما أسدلت غرتها القصيرة على جبهتها، وارتكز مكياجها على الظلال الوردية والبرونزية.

وانتعلت الفنانة صندلًا باللون الوردي من AQUAZZURA، وتزيَّنت بمجوهرات من العلامة السويسرية العالمية "شوبارد".

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نادين نجيم
 

كلمات دالة:نادين نجيم

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