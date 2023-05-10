  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نادين نجيم ترقص في أحد مطاعم الدوحة.. وتخطف الأضواء بإطلالات أنثوية

نادين نجيم ترقص في أحد مطاعم الدوحة.. وتخطف الأضواء بإطلالات أنثوية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 08:17
نادين نجيم
نادين نجيم

سلطت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأضواء إليها باعتمادها إطلالتين أنثويتين في حفل افتتاح محلات العلامات التجارية الفاخرة "برانتان"  Printemps في الدوحة، قطر.

اقرأ ايضاًنادين نجيم ترد على منتقدي صورها الجريئة مع خطيبها بصور جديدة!نادين نجيم ترد على منتقدي صورها الجريئة مع خطيبها بصور جديدة!

نادين نجيم في الدوحة

وتميَّزت إطلالة نجيم الأولى بالطابع الأنثوي، إذ ارتدت فستانًا تألف من قطعتين من توقيع دار الأزياء الإيطالية فالنتينو، جاء القطعة الداخلية بفستان بسيط وردي ذو شيالات "سباغيتي"، وفوقه أسدلت قطعة من الشيفون المطرز بالورود من ألوان الباستيل، التي منحتها سحرًا خاصًا.

وأكملت نجيم إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها بطريقة انسيابية، واعتمدت مكياج من درجات الوردي ليتماشى مع إطلالتها.

نادين نجيم

أما لإطلالتها الثانية، اعتمدت إطلالة مثيرة ذات لون نابض بالحياة، إذ ارتدت فستانًا برتقالي عانق جسدها، بينما تميَّز بفتحة صدر صغيرة على شكل حرف .

وأكملت نجيم إطلالتها ممسكة حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، وانتعلت صندل ذي كعب عالٍ باللون الذهبي.


 

نادين نجيم ترقص 

كما اختارت نادين إطلالة بنقشة جلد النمر خلال استمتاعها بأمسية في مطعم Crazy Pizza في الدوحة، إذ ارتدت بليزر بنقشة جلد النمر من "بالمان"، نسَّقته مع "توب" أسود وبنطلون دنيم أزرق.

وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، بشكل يتناسب مع إطلالتها الشرسة.

اقرأ ايضاًنادين نجيم ترد على منتقدي صورها الجريئة مع خطيبها بصور جديدة!نادين نجيم تستفز متابعيها بقبلة من خطيبها.. "اخترت أن أكون على طبيعتي"

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رقص نجيم مع شيف المطعم، بطريقة حماسية على أنغام الموسيقى الإيطالية، حيث تمايلت حوله يمينًا ويسارًا بينما يحيطها المتواجدين في المطعم ممسكين بكاميرات هواتفهم.

 

كلمات دالة:نادين نجيم

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...