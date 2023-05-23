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نادين نجيم تصل مهرجان "كان" السينمائي بإطلالة سائقي الدراجات النارية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 23 أيّار / مايو 2023 - 01:16
نادين نجيم
نادين نجيم

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم موقع التغريدات "تويتر"، عقب وصول طائرتها إلى فرنسا لحضور مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

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نادين نجيم تصل مهرجان "كان" السينمائي

وشاركت نادين سلسلة صور لها لدى وصولها المطار غلب عليها طابع الجرأة والقوة، تشابه لحد بعيد بإطلالة سائقي الدراجات النارية، إذ ارتدت تيشيرت أبيض زيِّن بقماش الدانتيل الأسود، نسَّقته مع بنطلون دنيم فضفاض وسترة سوداء من الجلد.

وأكملت نادين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة تطايرت مع الهواء، في حين ارتدت نظارة شمسية سوداء، وانتعلت صندلًا أسود ذو كعب عالٍ.

نادين نجيم تحتفل بالمناولة ابنها الأولى

وفي وقت سابق، احتفلت نادين بالمناولة الأولى لابنها جوفاني بحضور مجموعة من الأصدقاء والأقارب وخطيبها ناريك ناربيكيان، ووثقت عدة صور ومقاطع فيديو للحدث، ظهرت في إحداها رفقة ابنتها وابنها داخل الكنيسة.

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واختارت نادين إطلالة ناعمة مرتديةً فستانًا أزرق سماوي من دار أزياء Glamoda، تميَّز بشيالات سباغيتي وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخد. في حين اعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واختارت مكياج ارتكز على الدرجات البرونزية والترابية.

وظهرت نجيم في أحد الفيديوهات ترقص رفقة ابنها جوفاني وابنتها هافن، وفي آخر تقطع قالب الحلوى.

نادين نجيمنادين نجيم
 

كلمات دالة:نادين نجيم

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