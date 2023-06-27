نادين نجيم تهاجم زوجها السابق.. وتصفه بـ"النرجسي الخفي"

قررت نادين نجيم الكشف عن تفاصيل خاصة بشأن علاقتها بزوجها السابق رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، واصفةً إياه بـ"النرجسي الخفي"، رغم امتناعها عن ذكر أسباب طلاقها منه في مناسبات عدة.

نادين نجيم تهاجم زوجها السابق

وتوجهت نجيم عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو لمدربة تطوير المهارات سيرين زياده تتحدث فيه عن صفات النرجسي الخفي، وكتبت في إشارة إلى زوجها السابق: "كنت في علاقة مسيئة، كونوا حذرين وتعلموا كيفية الشفاء من الشريك يعتبر نرجسي خفي ..الذي يعتبر أسوأ الأشخاص".

وكشفت سيرين إلى أن النرجسي الخفي يبدو عليه الطيبة والهدوء والانطواء، لكن مع العشرة يبدأ باستنزاف الشريك وخلق المشاكل دون أي مبرر.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أنه شخص متشائم وكسول ولا يحب التزام المسؤولية، وحقود، ويستهزئ من نجاح الشريك، كما أنه ضعيف الشخصية أمام الجميع، لكنه يتظاهر بالقوة أمام الشريك، فضلًا عن أنه بخيل بماله ومشاعره، ويحب لعب دور الضحية والمظلوم، و يغار من نجاحات الشريك ونجاحات الآخرين.

وأوضحت سيرين إلى أن النرجسي الخفي يبث سمه بالشريك، ويدفعه للشعور بتأنيب الضمير وقلة الثقة بالنفس.



