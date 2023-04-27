نادين نجيم تستفز متابعيها بقبلة من خطيبها.. "اخترت أن أكون على طبيعتي"

عادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لإثارة غضب واستفزاز متابعيها بمشاركة صورة وصفت بـ"الجريئة" جمعتها بخطيبها السوري ناريك.

نادين نجيم وخطيبها في صورة رومانسية

نشرت نادين نجيم عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة لها في أحضان خطيبها مرتديةً فستان صيفي يتميز بفتحة صدر عريضة على شكل حرف V، بينما ظهر خطيبها عاري الصدر و يقبلها على وجنتها.

وكالعادة، لابد أن تتعرض نادين للانتقاد من قبل متابعيها، الذين رأوا أنها تبالغ بحدة جرأة صورها، إلَّا أنها قررت الرد بطريقة غير مباشرة على الهجوم، عبر مشاركة مقطع فيديو توعوي لسيدة تشير إلى أنه حينما يقرر المرء وضع حد للآخرين يبدأون بإطلاق أوصاف عليه مثل "أناني" و"صعب الميراس"، وغيرها من الأوصاف السلبية.

وأرفقت نادين الفيديو بتعليق: "أتمنى لو بإمكاني الإشارة إلى من يحتاج سماع هذا الكلام، لقد اخترت أن أكون على طبيعتي في عالم مليء بالتزييف".



نادين نجيم في المالديف

وسابقًا، شاركت نجيم سلسلة صور التقطتها خلال إجازتها الصيفية في المالديف، ظهرت فيها بإطلالات جريئة من بينها فستانًا شاطئيًا أبيض اللون، جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ كاشفًا عن ساقها الرشيقة، وفي صورة أخرى أطلَّت بفستان من الشيفون تميَّز بطبعات ملونة، كما جاء مفتوحًا من الأمام، بينما ارتدت أسفله بكيني مؤلف من قطعتين.

وزادت نجيم حدة الإثارة بظهورها بالبكيني (لباس البحر) أثناء استمتاعها هي وخطيبها بمياه الشاطئ، حيث ظهر ناريك في إحدى الصور حاملًا إياها بين يديه، بينما هي في حالة من السعادة.

وبعد موجهة الهجوم التي تعرضت لها، ألغت نجيم خاصية التعليقات على منشورها، درءًا للانتقادات السلبية التي وجهت لها ولخطيبها.