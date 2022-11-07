نادين نجيم تسترجع ذكريات طفولتها مع سامية الجزائري.. وتستذكر والدتها الراحلة

استذكرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ذكريات طفولتها مع والدتها الراحلة في صورة جمعتها مع الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري من كواليس مسلسلهما الجديد "صالون زهرة 2".

نادين نجيم تسترجع ذكرياتها مع سامية الجزائري

شاركت نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تجمعهما بسامية الجزائري، وأرفقتها بتعليق مستذكرة ذكرياتها مع والدتها أثناء مشاهدتهما مسلسل "جميل وهنا": "قدي الدني صغيرة.. كنت صغيرة أقعد حد أمي تنحضر مسلسل جميل وهنا وما خطر ببالي يوم أني رح كون ممثلة وتجي فرصة أني شوفك عن حقيقة ونشتغل سوا".

وأضافت نادين مشيدة بالجزائري: "القديرة سامية الجزائري اتشرفت بحضورك المميز وطاقتك الحلوة وهدوءك وانبسطت قعدنا وحكينا وعرفتك عن قرب وحبيتك أكتر وأكتر".

وختمت نادين كلامها: "إن شاء الله الناس يحبونا سوا حتى لو كنا حما وكنة.. والله يطول بعمرك ويعطيكي الصحة".

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانهالت التعليقات على منشور نادين مبدين حماسهم لمشاهدة العمل، فعلَّقت الفنانة نادين الراسي: "بِحِسدِك يا ندّوووون.. بلّشنا نضحك من هلّأ..ناطرينكُن حبيبتي".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "سامية الجزائري إضافة جبارة لآي مسلسل.. من الآن متحمسة اشوفه"، وأضافت أخرى: "نيالك شفتيها وجلستي حدا انا لليوم بتفرج ع مشاهدها بمسلسل جميل وهنا ، كل الحب والاحترام الكن".

موعد الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة

كشفت منصة شاهد الإلكترونية عن موعد طرح المسلسل العربي صالون زهرة حيث من المقرر أن يعرض المسلسل في 10 نوفمبر من الشهر الحالي أي بعد ما يقارب أسبوع من الآن.

وطرحت المنصة الفيديو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة حيث كان عبارة عن مشهد طريف وكوميدي يجمع ما بين نادين نسيب نجيم و الفنان اللبناني مجدي مشموشي، وجاء في التعليق على الفيديو: "هش وهش ياديك، زهرة راجعة تربيك، منتووف ياجاج".