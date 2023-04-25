نادين نجيم تنشر فيديو لها ولخطيبها من المالديف

تستمتع الممثلة اللبنانية نادين نجيم وخطيبها ناريك ناربيكيان بالأجواء الشاطئية في المالديف، حيث وثَّقت العديد من الفيديوهات والصور للمشاهد الساحرة والطبيعة الخلابة.

نادين نجيم في المالديف

وشاركت نادين نجيم متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض من خلاله لمحات عن جناحها الفندقي الضخم في فندق One&Only Reethi Rah، الذي ضم غرفة معيشة مطلة على شاطئ البحر، وغرفة نوم تميَّزت بالديكورات الخشبية مرفقة بمساحة للجلوس، بالإضافة إلى مكان لتناول الطعام وشرفة صغيرة.

وأرفقت نادين الفيديو ، الذي ثوثَّقته في فترة المساء، بتعليق كتبت فيه: "خلال الصباح الوضع أجمل، سأريكم صباح الغد فيديوهات للمكان، انتظروني".

وتوجَّهت نجيم صباح اليوم عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وشاركت فيديوهات للمشاهد الطبيعية الساحرة، أرفقتها بتعليق: "سبحان الله".

نادين نجيم وخطيبها في المالديف

وفي إحدى الفيديوهات، ركبت هي وخطيبها عربة نقل صغيرة، بينما ارتدت فستانًا صيفيًا بطبعات ملونة من درجات البرتقالي والقرميدي تميَّز بفتحة صدر على شكل حرف V، بينما تزيَّنت بطوق أصفر بدا أشبه بأشعة الشمس، وأسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها.