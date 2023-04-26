نادين نجيم تلغي خاصية التعليقات بعد صورها الجريئة.. وترد: "سأقاتل وسأفوز"

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم موقع التغريدات "تويتر"، بعد نشر صور جريئة تجمعها بخطيبها ناريك خلال إجازتهما الصيفية في المالديف.

نادين نجيم تستفز جمهورها بصور جريئة مع خطيبها

ويبدو أن نادين حاولت استفزازها متابعيها بصورها، لاسيما أنها ظهرت بإطلالات جريئة من بينها فستانًا شاطئيًا أبيض اللون، جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ كاشفًا عن ساقها الرشيقة، وفي صورة أخرى أطلَّت بفستان من الشيفون تميَّز بطبعات ملونة، كما جاء مفتوحًا من الأمام، بينما ارتدت أسفله بكيني مؤلف من قطعتين.

وزادت نجيم حدة الإثارة بظهورها بالبكيني (لباس البحر) أثناء استمتاعها هي وخطيبها بمياه الشاطئ، حيث ظهر ناريك في إحدى الصور حاملًا إياها بين يديه، بينما هي في حالة من السعادة.

رد فعل المتابعين

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فمنهم من راى أن اختياراتها هي حرية شخصية، بينما استهجن الكثيرون طريقتها في إثارة الجدل على الدوام، فكتبت إحداهن مهاجمة: "يلي استحو ماتو ، احترمي ابنك وبنتك على الاقل عيب يشوفوكي بهالمنظر".

وكتبت إحداهن مدافعة: "حللو عنا لنادين نسيب نجيم .... هيي حرة بحياتا و١٠٠٠ بيكيني بدنا نلبس ... ما نكون عايشين على ايام فخر الدين... المواقع العربية المريضة نفسيا وتا تكونو متلا يا بجعات الرتش... الحسد الغيرة مرض".

نادين نجيم ترد على الهجوم

وبعد موجهة الهجوم التي تعرضت لها، ألغت نجيم خاصية التعليقات على منشورها، درءًا للانتقادات السلبية التي وجهت لها ولخطيبها.

كما شاركت نحيم عدة فيديوهات عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" كرسالة موجهة لمنتقديها، فتضمن أحد المقاطع عبارات تشير ممن خلالها إلى أنها متواضعة لكنها قوية، ومعطاءة لكن غير ساذجة، كما تختار معاركها بحكمة، وتبقى صامتة حتى يحين وقت القتال، وحينما تقف للقتال ستربح.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "سأقاتل وسأفوز".

كما نشرت مقطع فيديو لإحداهن تتحدث حول النساء اللواتي يهاجمن غيرهن دون سبب، مُشيرًة إلى أن عليهن الدعاء لها بدلًا من مهاجمتها؛ لأنها ترى شيئًا فيك لا يمكنها رؤيته في نفسها، وطلبت من النساء تذكر أن الثقة يعبر عنها بالصمت، وانعدام الأمان صوته ضجيج.