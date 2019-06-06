نادين نجيم تعلّق بعد حلقها لشعرها بالكامل: "لن أنسى هذا الشعور"

فاجأت الفنانة نادين نجيم جمهورها بعد تخليها عن شعرها في آخر حلقة من مسلسلها "خمسة ونص"، والذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2019، وجاء قرارها بحلق شعرها بشكل كامل وذلك خلال أحداث العمل من أجل مرضى السرطان.

وكانت قد تركت تعليقًا على هذا الأمر الذي حدث معها، من خلال حسابها على موقع تويتر، ووجهت كلمات تضامنًا مع مرضى السرطان قائلة: "هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامنًا وحبًا بكم، أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكرًا لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والايمان، شكرًا لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور".

مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نجيم وقصى خولي ومعتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وكانت نادين نجيم قد صرحت مسبقًا أنها تجسد قصة حياة الأميرة ديانا من خلال هذا العمل، لذا هذا هو سبب موتها في الحلقة الأخيرة من العمل.

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