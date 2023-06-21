نادين نجيم تكشف موعد زفافها.. هل تختار الصيف أم الشتاء؟

الجميع يتساءل عن مواعد زفاف الفنانة اللبنانية نادين نجيم من خطيبها السوري ناربيكيان.

نادين نجيم تكشف موعد زفافهما

وخلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام نواعم"، كشف نادين أنها ستكون عروسة صيف 2024، فحينما سئلت عن احتمالية رؤيتها بفستان الزفاف عما قريب، أجاب:: "رح تشوفوني بالفستان الأبيض بس مش قريبًا"، إذ أعزت السبب إلى انشغالها في الوقت الحالي.

وحول ما إذا كانت تفضل فصل الصيف أم الشتاء لإقامة حفل الزفاف، أجابت أنها تفضل الصيف كي يكون بمقدورها ارتداء فستان زفاف مكشوف.



نادين نجيم تكشف عن أسباب الطلاق

كشفت نادين نجيم أن الطلاق يحدث بين الشريكين ليس لأن أحدهما أو كليهما سيء، بل يأتي بعد مدة طويلة من عدم التوافق النفسي، والفكري، والروحي، واختلاف الأذواق وطريقة التفكير بكيفية التعامل مع الأمور اليومية والتفاصيل الصغيرة.

وبيَّنت نجيم أنها رفضت الحديث عن أسباب طلاق؛ لأنه أمر شخصي وحديثها عنه لن يأتي بجدوة، كما أنها تعلم ما تدريه كونها تعيش مع ذلك الشخص مشددةً على أن "البيوت أسرار".

وأوضحت أن الأفراد بإمكانهم الخروج من العلاقة بطريقة راقية وحضارية في حال كانا ناضجين ومتفهمين وذوي أخلاق، لافتةً إلى أن الغالبية الكبرى من المجتمع تضع الحق على المرأة.

مصدر سعادة نادين نجيم



وكشفت نجيم أن مصدر سعادة الإنسان لا بد أن يأتي من داخله، لكن أكَّدت أن المرء لا يستطيع العيش بمفرده فيتطلب منه الوضع مشاركة السعادة مع غيره، لكن شددت على أنه لا بد من اختيار الأشخاص الصح الذين سيشارك معه المرء سعادته.

وأكَّدت أنها تجد سعادتها الفعلية مع أطفالها، ثم شريك الحياة التي وصفته بـ"البطيخة"، فلا يمكن للمرء معرفة ما إذا كان جيدًا أم لا إلَّا بعد المعاشرة ومع الوقت.

تحديات تواجهها نادين نجيم



ومن بين التحديات التي تواجهها نادين في حياتها، كشفت إلى أنها تعمل جاهدة على أن لا يعيش أطفالها عقدة بسبب طلاقها من زوجها هادي أسمر، لافتةً إلى أنها تعمل جاهدة على زيادة وعي أبنائها، وتحديدًا ابنتها "هيفن"، حول الزواج والحب وعدم تشويه صورتهما في عقليهما.