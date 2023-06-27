نادين نجيم ترد على داعمي ربيع فران ورحاب ضاهر: "اعرفوا الحقيقة بعدين اتضامنوا"

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن استيائها من حملة التضامن التي أطلقها مستخدمو السوشال ميديا للدفاع عن الصحفيين اللبنانيين ربيع فران ورحاب ضاهر، اللذين قدَّمت فيهما دعوى أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بتهمة القدح والذم والتشهير.

نادين نجيم ترد على حملة التضامن

وتوجَّهت نجيم عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت في فيديو عبر خاصية "الستوري"، قالت فيه: بدي أقول شغلة حرية الرأي والتعبير ما معناتها الإساءة، معناتها ننتقد بشكل محترم بشكل موضوعي ومصداقية، لما أنا بدي انتقد لأصفي حساباتي لأنو عندي كليكات مع أصحابي، لأني بكره إنسان وبطلت موضوعي، وصرت بدي أتمسخر على هيدي الإنسان على الطالع والنازل بدي انتقده بسبب وبدون سبب، بدي أحقرله شغله ومكانته بدي أنزل من نجاحاتو بتحت أي مسمى، وبدي أحط كل تقلي لحتى أأذيه، هيدا منو نقد فني وصحافة".

وتابعت: "يا ريت لما حد بده يتضامن يعرف الحقيقة ويعرف مضمون الدعوى ويعرف شو المشكلة بعدين يتضامن..إزا في حدا إله حق يجي عندي، وإزا إلي حق رح أخدو".

ادعاءات رحاب ضافر

ويُشار إلى أن قرار نادين برفع الدعوى القضائية ضد الصحفيين، جاءت بعدما انتقدا نجاحاتها وأقدموا على استحقارها والتقليل من شانها.

وادعت رحاب في إحدى المقابلات أن شركة الصباح مملوكة لنادين نجيم وتديرها بالخفاء، كما أنها المسؤولة عن حذف الكثير من المشاهد لزميلتها زينة مكي في مسلسل "صالون زهرة" كي لا تخطف الأنظار منها، وأوضحت أن أخبار حظر حساب سيرين عبدالنور لنادين نجيم مفتعل من قبل الأخيرة؛ من أجل الترويج لمسلسلها "صالون زهرة 2".

حملة تضامن مع ربيع فران ورحاب ضاهر

ويأتي رد نجيم بعد حملة التضامن التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين دعمًا لربيع فران ورحاب ضاهر، مطالبين بعدم مثولهم أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، خصوصاً أن استدعاء الصحافيين للمثول أمام أجهزة أمنية غير قانوني، إذ أن الجهة المخولة للتحقيق مع الصحافيين هي محكمة المطبوعات.

وكانت رحاب قد شكرت معالي وزير الإعلام زياد مكاري علي لاتصاله بها ومتابعته واهتمامه بالقضية، ورفضه مثولها أمام جرائم المعلوماتية، على أن تحول القضية لمحكمة المطبوعات كما ينص القانون، وكتبت في تغريدة لها: "جميعنا تحت سقف القانون. شكرًا من القلب لوزير الإعلام، ولكل زملائي وأصدقائي الصحافيين علي تضامنهم ودعمهم".