نادين نجيم كبجعة سوداء في أحدث ظهور لها.. وتكشف عن هوية منافستها؟

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم منصة "تويتر"، بعد خضوعها لجلسة تصوير حديثة طغى عليها الغموض.

نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير

وتوجَّهت نجيم عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت صورتين لها تقف فيهما أمام المرآة تنظر إلى انعكاسها، فيما ارتدت فستانًا أسود من قماش المخمل الأنيق عانق جسدها بانسيابية من توقيع ماركة الأزياء Alessandra Rich يبلغ سعره 2,975 دولار، وجاء باكمام طويلة وبريش زيَّن منطقة الصدر، بينما تميَّز بقصة "أوف شولدر".

وأكملت نجيم إطلالتها بمكياج دافئ من الدرجات الترابية، إذ اختارت الظلال البنية على المنطقة الخارجية من الجفون، فيما طبقت ظلال بألوان الشيمر اللمَّاع من الداخل، كما تزيَّنت بأحمر شفاه بلون النود، واختارت تسريحة شعر فوضوية أسدلتها على جانبي كتفها لمنحها مظهرًا دراماتيكيًا.

وشددت نجيم أنها تنافس نفسها لا غير، إذ كتبت في خانة التعليقات: "انظر في المرآة..هذا هو منافسك".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال نجيم وجاذبيتها، مشبهين إياها بالشخصية التي أدتها النجمة الأمريكية ناتالي بورتمان في فيلم "ألبجعة السوداء".

نادين نجيم بتوقيع "دولتشي آند غابانا"

وفي وقت سابق، شاركت نجيم صور لها من إجازتها الصيفية، مستعرضة إطلالتها الحيوية من توقيع دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا"، إذ ارتدت طقم جاء باللونين الأبيض والوردي تألَّف من "كروب توب" بقصة "أوف شولدر، وهوت شورت مستعرضةً ساقيها الرشيقتين.

وأكملت نجيم إطلالتها بانتعل "شبشب" أبيض من توقيع العلامة التجارية "هيرمس"، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها بطريقة انسيابية، واعتمدت مكياجًا دافئًا من درجات البرونزي.



