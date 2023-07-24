نادين نجيم تتصدر الترند بإطلالة صيفية.. "ضائعة في الجنة"

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في أحدث ظهور لها، وذلك أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

نادين نجيم تتألق في إجازتها الصيفية

توجَّهت نجيم عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت متابعيها عدة صور أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، مستعرضة إطلالتها الحيوية من توقيع دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا"، إذ ارتدت طقم جاء باللونين الأبيض والوردي تألَّف من "كروب توب" بقصة "أوف شولدر، وهوت شورت مستعرضةً ساقيها الرشيقتين.

وأكملت نجيم إطلالتها بانتعل "شبشب" أبيض من توقيع العلامة التجارية "هيرمس"، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها بطريقة انسيابية، واعتمدت مكياجًا دافئًا من درجات البرونزي.

وأثنى المتابعون على أناقة نجيم وجمالها، فكتبت إحداهن: "ملكة جمال الكون والاناقة والجاذبية والروعة"، وأضافت أخرى: "اذا كنت لا تعرف معنى الجمال شوف نادين".

من جهتها، علَّقت الفنان اللبنانية جيسي عبدو برموز تعبيرية على شكل وجه يخرج من عينيه قلوب، فيما كتبت مشهور السوشال ميديا غنى غندور: "جمال".

وفي وقت سابق، شاركت نجيم سلسلة صور مرتديةً فستانًا بنقشة جلد النمر جاء بشيالات رفيعة، فيما انتعلت شبشب من "هيرمس"، وعلَّقت: "ضائعة في الجنة".



