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نجمات عربيات يشبهن دمى "باربي"..أبرزهن نادين نجيم وسيرين عبدالنور

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 12:51
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور

بدأ هوس اللون الوردي والملابس الأنيقة يجتاح البيوت حول العالم، وذلك مع اقتراب موعد عرض فيلم " باربي " Barbie المقرر بتاريخ 20 يوليو الجاري.

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وبدأت الفتيات حول العالم بالاستعداد لموعد العرض، إذ ابتعن الملابس الوردية كالتي ترتديها دميات "باربي"، كما نسَّقنها مع إكسسوارت وحقائب يد لإضفاء مظهرًا أنثويًا ناعمًا للإطلالة، فضلًا عن المكياج الذي يرتكز على الظلال الوردية.

وهنا نعرض مجموعة من النجمات اللواتي اعتمدن اللون الوردي لإطلالاتهن، وبدون أشبه ما يكون بدمية "باربي":  

 

نادين نجيم

 

سيرين عبدالنور

 


نانسي عجرم

باربي

 

أصالة نصري

 

 

 

بلقيس فتحي

 

 

نوال الزغبي

 

 

 

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نجوى كرم

 

 

مايا دياب

 

كلمات دالة:باربيسيرين عبدالنورنادين نجيم

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