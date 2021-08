نادين نجيم متمردة وشعبية في "صالون زهرة".. وقصة حب تجمعها بمعتصم النهار

لا يمكننا الاختلاف أن مشاركة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في أي عمل درامي يكسبه شهرة وصدًا واسعًا في الوطن العربي، نظرًا لإتقان أدوارها في أشهر الأعمال الدرامية آخرها "عشرين عشرين"، وها هي الآن تجسد شخصية مختلفة في مسلسل "صالون زهرة" الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا السوداء.

تصدر هاشتاغ مسلسل "صالون زهرة" موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وتحديدًا ترند السعودية بعد عرض أولى حلقاته يوم أمس الأربعاء، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم ببداية القصة وحماسهم لمشاهدة الأحداث القادمة.









وشاركت نادين نجيم سلسلة صور لها من العمل عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: " شكراً كتير على الأصداء الحلوة وشكراً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة انه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل يلي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوي همومنا إلى الأسبوع المقبل”.

وسارع راود مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء رأيهم بالعمل وأداء نجيم تحديدًا، فكتب أحد المغردين: "نادين يا نادين! كلمة مبدعه شويه عليج.. والصراحه الدور لايق عليج وبقوه، اصلا ماشاءالله كل شي تبدعين فيه وتتقنينه.. كنت اقول شو من ابداع بتقدم بعد ما بدعت في2020 بس ارد اقول هالكلمه شويه عليج.. I’d say keep it up & i believe you will always keep it up no matter what".

وعلَّقت أخرى: "بتعئد بتعئد ماعم بعرف كيف بدي اوصفلك ياها تمثيلك رايع متلك حبيبتيقلب أبيضيخرب بييييييتك شو حبيتك ، من كتر الشوق مانمت حتى اِحضر الحلقه وكانت متل ماتوقعت واحلا".

نادين نسيب نجيم في مسلسل "صالون زهرة"

تجسد نجيم شخصية "زهرة" المتمردة صاحبة صالون حلاقة نسائي ذات الأطباع الحادة والقاسية التي تكوَّنت بسبب البيئة التي ترعرت بها، حيث تتعرض هي والسيدات اللواتي يعملن معها لمواقف طريفة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية.

يكشف لنا المسلسل قصة "زهرة" مع مجتمعها الذي يحاول استغلالها ووالدها، الذي يؤدي دوره "نقولا دانيال"، وشقيقتها، الذي يلعب دوره أنجو ريحان، وزوجها، الذي يلعب دوره الممثل اللبناني فادي أبي سمرا، ونراها داعمًا للدفاع عن المرأة.

وأوضحت نادين أن شخصيتها تشبه الناس البسطاء الذين نلتقيهم يومياً في حياتنا، والذين يبذلون طاقاتهم للبحث عن الرزق، إلَّا أن لها خطوطًا حمراء يمنع أن يتجاوزها الآخرون، كما أنها لا تهاب أحدًا على الإطلاق وتحمل مسؤولية نفسها؛ لاقتناعها أن لا أحد سيدافع عنها إن لم تستطه هي ذلك.

معتصم النهار في مسلسل "صالون زهرة"

يؤدي الممثل السوري معتصم النهار شخصية "أنس"، وهو شاب يعمل في تنجيد المفروشات والموبيليا، لكنه يتورّط في عمل خارج عن القانون ما يضطره لدخول حي شعبي ثم التقرب لزهرة لتحقيق أهدافه؛ فهو يرى أن الغاية تبرر الوسيلة بالنسبة له.

تنجذب زهرة لأنس فهي تراه السند والحماية والشخص القادر على الوقوف إلى جانبها.

أبطال عمل مسلسل "صالون زهرة"

العمل من إنتاج شركة الصباح، وبطولة كل من: نادين نسيب نجيم، ​ومعتصم النهار​، وطوني عيسى، وكارول عبود، ونقولا دانيال، وفادي أبي سمرا، وزينة مكي، ونهلا داوود، ومجدي مشموشي، ونوال كامل، وجنيد زين الدين، وأنجو ريحان، وحسين مقدم، ورشا بلال ولين غرّة.

تتر أغنية مسلسل "صالون زهرة"