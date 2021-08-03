أجمل إطلالات نادين نجيم بطلة المسلسل المنتظر "صالون زهرة"

نادين نسيب نجيم 7 فبراير 1984 ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ولدت نادين نجيم في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

ودرست نادين إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان. بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نجيم من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

وروجت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لمسلسلها الجديد صالون زهرة حيث شوقت نجيم لمسلسلها الجديد "صالون زهرة" من خلال حسابها الخاص في إنستغرام، ونشرت صورة تجمعها بالفنان معتصم النهار الذي يشاركها البطولة.

وعلقت نادين نجيم على الصورة قائلة : "بيديكور، مينيكور صبغة، قص شعر، قص لسانات بالياج رانساج كولورياج صالون و لا كل الصالونات ملاحظة: ممنوع دخول الرجال".

وكشفت نادين نجيم عن موعد عرض المسلسل سيكون خلال شهر آب وعلى منصة شاهد الإلكترونية.

ويُشار إلى أنَّ نادين نجيم كانت قد كشفت أنها انتقلت للعيش داخل أحد فنادق بيروت، وذلك لحرصها ان تكون قريبة من أماكن التصوير

وتدور أحداث مسلسل صالون زهرة في إطارٍ رومانسي كوميدي، ومن المقرر أن يسلط الضوء في قسم من أحداثه على انفجار مرفأ بيروت

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، زينة مكي، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، وأنجو ريحان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

ومؤخرًا شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وخطفت إطلالة نادين نجيم الأنظار، وارتدت فستانا طويل باللون الأبيض، وحرصت على ترك شعرها منسدلا على ظهرها، ولاقت الطلة إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت نادين نجيم: ( انغرمت بالفرس مين بيحب الحصان؟ أنا بلاقي انه حيوان حنون ووفي وراقي وقوي).

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