"قبلة وحضن" تضعان نجم أغنية "بنت الجيران" في السجن!

عَبر رواد السوشال ميديا عن غضبهم من نجم أغنية "بنت الجيران" المدعو "عمر كامل" بعدما شارك فيديو وهو يحضن ويقبل زميله الفنان "رضا البحراوي".

وفي التفاصيل، شارك عمر فيديو وهو يحاول نشر التوعية عن فيروس كورونا وقال "مش لازم نبوس ونحضن بعض" بطريقة ساخرة، ليقوم بتقبيل وعناق زميله "رضا البحراوي" الذي أضاف "ربنا هو الي حاميكوا"!

وتابع عمر لازم نترك مسافة ولا للتجمعات، ليظهر زميل ثالث لهما ويجلس بجانبهما ويسلم عليهما بالقبل والأحضان ويشرب من زجاجة المياه الخاصة بأحدهما، ولم يتوقف الأمر هنا بل استدعوا زميل رابع لهم وجلسوا إلى جانب بعض.

الفيديو أثار سخط الجمهور المصري الذي اعتبر الأمر استهتار بقواعد الأمان والإجراءات المتبعة من الدولة، وعلى أثر ذلك طالبوا بمحاسبة عمر قانونياً، وهو ما حدث بالفعل بعدما قام أحد المحامين برفع دعوة قضائية وعلى الأغلب سيتم الإيقاف مع دفع غرامة مالية.

عمر حاول بدوره الاعتذار، وشارك فيديو ليتقدم باعتذار من الجمهور إلا أنه على الأغلب محاولته باءت بالفشل!

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