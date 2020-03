"قبلة وحضن" تضعان نجم أغنية "بنت الجيران" في السجن!

مطالبات بحبس نجم أغنية "بنت الجيران" بسبب الإستهتار بتعليمات مصر ضد فيروس كورونا إذ تم نقديم بلاغ رسمي ضده وعاى الأغلب سيدفع غرامة مالية مع التوقيف #عمر_كامل #بنت_الجيران #كورونا #فيروس_كورونا #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 26, 2020 at 12:50am PDT