ناصر القصبي متهم بالإساءة إلى ضحايا كورونا بـ"ممنوع التجول"!

عرضت أمس الحلقة الثانية من المسلسل السعودي "ممنوع التجول" لـ "ناصر القصبي"، والمسلسل يتحدث بشكل عام عن حياة الناس في زمن كورونا. إلا أن الحلقة الماضية كانت قد تخطت الحدود من وجهة نظر الجمهور.

وفي التفاصيل، حلقة "إكرام الميت" التي تحدثت عن موت والد "نواف" الذي جسده "ناصر القصبي" بكورونا، وبسبب الإجراءات المعتمدة في في العزاء والدفن وغيرها من الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجائحة، يقرر نواف وضع والده بالثلاجة بدلًا من دفنه، إلا أن العمل يدور في إطار كوميدي من ما دفع الجمهور لانتقاد العمل.

الجمهور الذي فقد أحبائه بسبب هذه الجائحة اعتبرها إهانة له وعدم مراعاة مشاعر أهل المتضررين بسبب كورونا، خاصة وأن العالم مازال في خضم الحرب ضد فيروس كورونا.

رصد لك موقع "البوابة" بعض آراء الجمهور حول الحلقة:

فعلق أحدهم عبر هاشتاغ "#ممنوع_التجول": "للأسف حلقة سيئه من جميع النواحي لا أعتقد أن موضوع زي هذا فيه شيء من الكوميديا الكثير من العوائل فقدو لهم غالي وكانت أيام مريره عليهم من ناحيه الدفن والعزاء اللي كان الحضور مقتصر على الأهل . تفتيح الجروح بإطار مبتذل وليس كوميدي مرفوض . لو انهم سالمين من هالحلقه أبرك."

وقال آخر: " وش هالقطه!!! مو طبيعي كيف تجرح ومتأكده مو انا الوحيده الي تذكرت هالمشهد لشخص عزيز علي م يضحك والله اشوف اهلي يضحكون وبعيونهم الدمعه والانكسار مسلسل فاشل وجرح كثير ماله داعي والله".

ومن جهة آخرى تصدر هاشتاغ "#أفشل_مسلسل" موقع تويتر وكان مسلسل "ممنوع التجول" واحد من أكثر المسلسلات المتداولة عبر الهاشتاغ.



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