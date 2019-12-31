ناصيف زيتون يتعرض لموقف محرج بسبب "فتاة" (فيديو)

تعرّض الفنان السوري ناصيف زيتون لموقف محرج من جانب "فتاة" هي إحدى معجباته وذلك خلال تواجده في كواليس إحدى حفلاته الغنائية.

وأظهر مقطع فيديو بثّته قناة "أون تي في" اللبنانية عبر حسابها على موقع "إنستغرام" انتظار إحدى المعجبات للفنان السوري في الكواليس ووضعته في موقف محرج، حيث احتضنته بقوة دون أن تأخذ حيطتها من المتواجدين حولها في نفس المكان.

وكان ناصيف زيتون يحاول عدم إحراجها فتركها تحتضنه دون أن يهتم بها وإبعادها عنه ولكنها لم تستجب وبسبب احتضانها له بقوة قال لها: "وجعتيني هلق ما هعرف أغني"، إلا أنها احتضنته مرة أخرى ومنحته "قُبلة".

وتفاعل المتابعون مع المقطع على نطاق واسع موجهين انتقادات واسعة للفتاة وأشادوا بالفنان السوري الذي حاول تعامل معها بشكل جيد لأنه تعامل بشكل طبيعي ووصفوا تعامل الفتاة بـ"الأوفر".

وأطلق ناصيف زيتون أغنية جديدة من ألبومه الجديد بعنوان "مش خايف منك" ووجهها إلى مرضى السرطان حيث عبرت كلمات الأغنية عن وجع هؤلاء المرضى، وتم تصوير الكليب تحت قيادة المخرجة رشا سركيس وظهر فيه مجموعة من الأطفال المصابين والأغنية من كلمات منير أبو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو.

يُذكر أن ناصيف زيتون، يستعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية 2020، على خشبة مسرح أوبرا دبي في دولة الإمارات حيث يشدو بالعديد من أشهر أغنياته التي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

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