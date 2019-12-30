داليا البحيري تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام..شاهدوا ماذا قالت! (فيديو)

انتشرت الكثير من الشائعات خلال العام 2019 حول الفنان عادل إمام، فبعضها كان حول وفاته، وغيرها عن تدهور حالته الصحية وعدم مقدرته على متابعة تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، وعلى الرغم من نفي المقربين المستمر لتلك الشائعات إلّا أنها لا زالت تظهر بين الحين والآخر.

وفي لقاء لبرنامج "إم بي سي تريندنغ" مع داليا البحيري التي تشارك مع الزعيم في مسلسله الجديد "فلانتينو"، علقت الفنانة المصرية حول ما يتم تداوله عن صحة الفنان عادل إمام وقالت: "والله زهقت من كتر ما السؤال دا بيتسأل كتير..والله الزعيم زي الفل".

وتابعت البحيري: "احنا دايمًا بننشر صور كتير من كواليس المسلسل، والزعيم بيبقى وسطنا في التصوير ومزاجه حلو..خلاص تتبقى أيام وننتهي من التصوير".

وعلقت داليا البحيري على عملها مع عادل إمام وقالت: " العمل مع الزعيم دائمًا مختلف، الالتزام دايما موجود في كل شيء والكاميرا تبدأ التصوير في ميعادها، وهناك رهبة في موقع التصوير".

من جهته، دائمًا ما يحرص نجل الزعيم عادل إمام ومخرج "فلانتينو" رامي إمام على مشاركة الكثير من الصور والفيديوهات لوالده، حتى يبقي الجمهور على اضطلاع مستمر فيما يخص الحالة الصحية للزعيم وأيضًا لينفي بطريقة غير مباشرة كل الشائعات المنتشرة.

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