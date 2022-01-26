ناصيف زيتون يثير الجل بصورته مع خطيبته.. والمتابعون: "وين الانوثة بالموضوع؟"

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة حديثة للنجم السوري ناصيف زيتون وخطيبته!

يظهر ناصيف زيتون وخطيبته واقفين أمام المرآة، حيث تقوم الأخيرة ببعض الحركات الغريبة نوعًا ما بينما يعانقها النجم ويضع قبلها على خدها.

وكانت الفتاة قد ارتدت معطف فراء باللون البيج وبنطال عريض أسود، وحذاء رياضي، ووشاح لفته حول رقبتها لمزيد من الدفء، بينما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

وانقسم رواد مواقع التواصل بين ساخرٍ من خطيبة ناصيف وبين مدافع، فكتبت إحداهن ساخرة: "ليش هيك بتشبه حسن صبي".

وأضاف آخر: "شبو ابو عنتر رافع رجلو"، وتابع آخربنبرة تهكم "شو هاد كأنها رجال وين الانوثة بالموضوع، ياباطل يا ناصيف".

وعلَّقت إحدى المستخدمات منتقدة: "الله يغضب عليك اول شي ..تاني شي يلي بيسمعك بكل مقابلاتك بس يسألوك شو مواصفات البنت يلي ممكن تخطبها و تلفت نظرك دائماً جوابك بتلفت نظري انوثتها و نعومتها و مدري شو ..شايفة هلق يلي متصورة معك متل الجرادة و بتفصل ٢ منك".

من جهة أخرى، أعرب البعض عن صدمتهم من خطوبة ناصيف، فكتبت إحداهن: "خاطب ليهههه..ايمت حب وخطب".

فيما نفى آخرون أن تكون خطيبته، حيث أشار أحدهم أنها مصممة أزيائه، وعلَّق آخرون أنها شقيقة مدير أعماله: "هي اخت مدير اعمالو ورفيقتو واصلا هي متزوجة ايمتى رح تبطلو الاشاعات مشان التفاعل بس".