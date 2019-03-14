ناعمة وجريئة.. إليكِ أحدث إطلالات مكياج جميلات بوليوود

عليها بهات وديبيكا بادوكون

تحتفظ نجمات بوليوود بمكانة خاصة فيما يتعلق بالموضة والجمال، حيث يتمتعن بطابع خاص ولمسة جمالية تقليدية ممزوجة بالعصرية، كما يلهمن الكثيرات حول العالم بأناقتهن وجاذبيتهن، ومع متابعة جديد المشاهير، نقدم لكِ من مجلة "ميس ميلاني" أحدث إطلالات مكياج جميلات بوليوود:

عليا بهات

لفتت النجمة الهندية الأنظار مؤخرًا بإطلالة مشرقة بالأصفر أكملتها بتسريحة كعكة منخفضة ومكياج قوي لعينيها، كما أبرزت جمال حاجبيها الكثيفين.

ديبيكا بادوكون

في أحدث اطلالتها، تألقت ديبكيا بإطلالة تقليدية بساري وردي زاهي ذو تطريزات ذهبية، واعتمدت مكياج برونزي ركزت فيه على رسمة العين القطة، فديبكيا تعد ملكة الآيلاينر.

ماليكا ارورا

دائمًا ما تطغي الجرأة على اطلالات ماليكا، مثل تلك الاطلالة، فبالإضافة لما تميزت بها اطلالتها التقليدية من جرأة بفضل قصّة الصدر، اعتمدت ماليكا مكياج ناعم اعتمد على آيشادو واحمر شفاه برونزي أنيق.

كاريشما كابور

اختارت كاريشما الأحمر عنوان أحدث اطلالاتها، فبالإضافة إلى ذلك الوشاح الأحمر الزاهي، اختارت كاريشما الأحمر لشفتيها وآيشادو ذو درجة دافئة تماشت مع الأحمر.

بريانكا تشوبرا

أطلت مؤخرًا الجميلة بريانكا بساري فضي براق مزين بتطريزات الورود، واختارت آيشادو فضي ميتاليك نسقته مع احمر شفاه فوشيا لإكمال اطلالتها.

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