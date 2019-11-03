إليسا حافية القدمين بليلة من العمرفي باريس!

أحييت ملكة الإحساس "إليسا" حفل غنائي ضخم على منصة الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس للمرة الثانية في مسيرتها الفنية.

تمكنت إليسا من قلب وسائل التواصل الاجتماعي قبل صعودها للمسرح بعدما شاركت إطلالتها مع محبينها، إذ اختارت فستان أحمر طويل بفتحة طويلة من الأمام وفتحات جانبية عند منطقة الخصر من تصميم المصممة العالمية "STELLA McCARTNEY" ونسقت معه أساور ذهبية وحذاء بلون النيود.

لاقت إطلالة إليسا إعجاب نقاد الموضة والجماهير الذين عبروا عن انبهارهم بجمالها ولون الفستان الذي لائمها ولاقت الصورة أكثر من ربع مليون إعجاب على حسابها الشخصي في إنستغرام. غنت الفنانة اللبنانية مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي كان متحمس للقاء فنانته.

خلال الحفلة أخبرت الفنانة الحضور أنها "حفيانه"، إذ خلعت حذائها أثناء الحفلة وأكملت الغناء وهي "حافية القدميين" وتتراقص على انغام أغانيها.

في نفس السياق، تستعد النجمة اللبنانية للقاء جمهورها الكبير في مصر من أجل إحياء حفلة غنائية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الثالث عشر من ديسمبر القادم.

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