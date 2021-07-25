ريا أبي راشد وجويل مردينيان تُشعلان السوشال ميديا بُقبلات حميمية على الفم!

يختلف مفهوم الحب من شخص لآخر وتختلف طريقة التعبير عنه من شخص لآخر، إلا أن الإعلامية ريا أبي راشد وخبيرة التجميل جويل مردينيان وجدتا طريقهما لإعلان الحُب.

البداية كانت مع ريا والتي شاركت فيديو لها بمناسبة ذكرى زواجها أظهرها هي وابنتها وزوجها على أحد الشواطئ، وكنوع من إعادة إحياء مراسم الزواج أطلت ريا بفستان باللون الأبيض وابنتها تساعدها بالإمساك بذيل الفستان متجهةً نحو زوجها الذي كان ينتظرها بآخر الممر ليستقبلها بقبلة على الفم أما ابنتهما.

الفيديو فتح هجوم على ريا ضمن تعليقات كان منها "شو هالقرف طيب ماعندكم بيوت؟"... وتابع آخر "عبالي عاقلة طلعت نفس الطينة"..وجاء في تعليق أحدهم "والله عيب،مابقى شيء من الحرمة،حتى الكلب بيبوس،ليه الاستعراض،انتم عيب على اولادكم اصلا"...فيما دافع البعض بأنها طريقة لإظهار الحب وأن الأمر طبيعي خاصةً أنها زوجته و"حلاله".

نفس الحوار تكرر مع خبيرة التجميل جويل مردينيان والتي شاركت مجموعة صُور لها من بينها واحدة وهي تقبل زوجها من الفم وأرفقتها بتعليق "أريد أن يرى أطفالي قبلة الأم والأب وكيف يحبون بعضهم البعض ولا يتقاتلون أو ويكرهون بعضهم البعض... أريد أن يرى أطفالي الأب والأم يحترمون بعضهم البعض ولا يقسمون على بعضهم البعض.... أريد أن يرى أطفالي مثالًا جيدًا على نوع الشريك الذي يحتاجون إلى اختياره عندما ينظرون إلينا"...

وتابعت جويل "أريد ابنتي ألا تتوقع شيئًا أقل من رجل قلق على سعادتها فرحها صورتها نجاحها.. أريد أطفالي أن يدركوا ما يريدون في امرأة ، أم داعمة ، محبة ، عظيمة ، ذكية ، لطيفة يجب أن تكون صور تقبيل الزوج والزوجة هي القاعدة بالنسبة لأطفالنا ، لأنه لا حرج في التعبير عن الحب ما هو غير طبيعي لحظات سوء المعاملة في المنزل سواء كانت جسدية أو لفظية"

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