روبي وإطلالة جريئة على البحر...والجمهور "مش لابسة هدوم"!!

شاركت النجمة المصرية روبي صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها أكثر من مليون شخص من محبيها.

روبي أطلت بالصورة الجديدة من أمام أحد الشواطئ بلوك صيفي كان عبارة عن توب وميني شورت أثار سخرية الجمهور بتعليقات كان منها "لابسة شورت بنتها"..وتابع آخر "هي مش لابسة هدوم"!!

روبي كانت قد تعرضت لإنتقادات لاذعة منذ أيام بعد أن ظهرت في إحدى الحفلات الغنائية المزدحمة من دون التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا وحتى الكمامة. وكانت التعليقات من رواد السوشال ميديا بـ "ايه دا مش ممنوع التجمعات ولا هي ع الغلابة بس"...."بيعملوا كل حاجة عشان الفلوش ما شبعتوش"...."كفاية قرف مشبعتوش فساد اعوذ بالله".

روبي وقصة حب جديدة!

بالحديث عن الحياة الخاصة لـ روبي فقد تداولت الصفحات الفنية منذ مدة وبشكل كبير فيديو وهي تتراقص برفقة المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور، وتواجد الثنائي برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم روبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، ومن أجواء الحفل تم تداول فيديو أظهر روبي وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

ما إن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح بـ "لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي"! وسخر الجمهور وقتها من تعليق وليد وكان من بين التعليقات "أكيد زي الأخوة واضح"، وتابع آخر "الظاهر انه نحن فهمانين معنى الأخوّة غلط"، وكان هنالك تعليق "فاهمين الأخوة غلط هدول"!

وشاركت السيدة دينا رائد زوجة المنتج والتي تعمل كـ خبيرة مكياج صورة جديدة لها مع تداول الإشاعات وارفقتها تعليق جاء فيه "أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك".

للمزيد من قسم الترفيه:

مودل روز وموقف مُحرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث لايف!

رحمة رياض تُعلن خطوبتها وتشارك صُورتها الأولى برفقة خطيبها الوسيم!

ميريام فارس تطل على جمهورها بفيلم وثائقي..وصُورة مُسربة تثير الجدل بسبب جُرأتها المبالغ فيها!