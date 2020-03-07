نانسي عجرم تحقق إنتصار جديد من خلال برنامج The Voice Kids!

إنتهت منذ دقائق الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب للأطفال "The Voice kids" بنسخته الثالثة.

الطفل الذي حمل اللقب للموسم الحالي هو "محمد إسلام" من سوريا والذي إنضم لفريق نانسي عجرم بعد إختياره لها في مرحلة الصوت وبس بعدما أبهر المدربين بغناء موال "ريم على القاع" وأغنية حب إيه ونال من خلال أداءه لفة ثلاثية من اللجنة المكونة من "نانسي عجرم، عاصي الحلاني، ومحمد حماقي".

بعد سلسلة من المواجهات تمكن الطفل السوري من الوصول لمرحلة النصف نهائيات بعدما إختارته نانسي عجرم في مرحلة المواجهات، ووصل بعدها للمرحلة النصف النهائية بتصويت الجمهور الذي أيضاً صوت له في المرحلة النهائية لينال لقب أحلى صوت 2020.

بهذا تكون نانسي عجرم حققت نجاح جديد في الشهور الأولى من السنة بكونها أفضل مدربة للمواهب، وتصدر أغنيتها "قلبي يا قلبي" سباق الأغاني العربية وتحقيقها أكثر من 10 مليون مشاهدة في غضون شهر من إطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية.



للمزيد من قسم الترفيه:

ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

عبدالمجيد عبدالله معلنًا عودته لـ"تويتر" .. أخطأت في الرد على من لا يستحق!

راغب علامة يتحدث عن مقارنة أجره بالفنان عمرو دياب ويرحب بالعمل مع أحلام (فيديو)