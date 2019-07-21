نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورتها مع ابنتها ليا في بركة السباحة (صورة)

تفاعل الجمهور العربي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مع أحدث الصور التي نشرتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها مؤخرًا، وذلك أثناء تواجدها في بركة السباحة برفقة ابنتها البالغة من العمر 5 أشهر "ليا"، وهي المرة الثانية التي تنشر لها صورة واضحة منذ ولادتها.

وحصدت صورة نانسي مع ابنتها ليا في حمام السباحة قرابة النصف مليون إعجاب، إلى جانب آلاف التعليقات من المتابعين التي ملأت الصفحة بقلوب الحب والورود تعبيرًا عن حبهم وإعجابهم الشديد، فكتبت لها إحدى المتابعات قائلة: " جمااااالكن ننوس و ليا بحبككككككن".

وكانت نانسي عجرم قد أحيت مؤخرًا حفلها الغنائي في الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث استمر الحفل لمدة ساعتين ونصف، واستقبلها جمهورها فور وصولها للفندق في عمان بحماس شديد، وتسابق عدد كبير من محبيها لالتقاط الصور التذكارية برفقتها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: