محمد عسّاف في رد ناري على هجوم دنيا بطمة الأخير واعترافها بكراهيتها له..(فيديو)

مرة جديدة، علق نجم عرب آيدول والفنان محمد عساف خلال إحدى المقابلات التلفزيونية في برنامج "عرب وود"، على الهجوم الذي تلقاه من زميلته الفنانة دنيا بطمة واعترافها الصريح بكراهيتها له واشمئزازها عندما تسمع اسمه، وقرر الرد على طريقته الخاصة.

وعلى ما يبدو أن الفنان محمد عساف لم يكن يريد أن يرد الإساءة بالإساءة، بل على العكس فقد تعامل مع الأمر بطريقة إيجابية جدًا، وعلى الرغم من التعليقات اللاذعة من دنيا بطمة إلّا أنه ترك الباب مفتوحًا للمصالحة في أي وقت، وعلق قائلًا: "سمعت بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي، وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضًا..كل شخص يتعامل مع الآخرين باخلاقه وأصله".

الجدير ذكره أن دنيا بطمة تحدثت سابقًا في إحدى المقابلات التلفزيونية حول النجم الفلسطيني، وقالت أنها أصبحت تشمئز عند سماع اسم محمد عساف وأعربت بشكل صريح عن كراهيتها تجاهه قائلة: "لا أطيقه".

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