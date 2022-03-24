نانسي عجرم تروي تفاصيل عن حياتها الشخصية.. ورثت صوتها من جدتها وتكشف معاني أسماء بناتها

حلَّت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" ضيفةً في برنامج "مع الشريان" التي استضافه الإعلامي السعودي داوود الشريان،وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية والعائلية.



نانسي عجرم وبداياتها الفنية

أوضحت نانسي عجرم أن والدها شجعها على الغناء بعدما اكتشف أنها تمتلك صوتًا جميلًا كوالدته، جدتها "أوديت"، التي كانت تردد ورائها كلمات الأغاني وخاصة القديمة، وكانت أول أغنية سمعها منها أغنية "عندي بيسي اسما سيسي" للمغنية ماجدة الرومي حينما كانت بعمر الثلاث سنوات وما تزال تحتفظ بتسجيل صوتها إلى الآن، وبعد أشهر قليلة سمعها تغني "أنا قلبي ليك ميال" لفايزة أحمد.

نانسي عجرم جدتي هي من جعلتني أحب الغناء وهذا هو أول برنامج أشارك به #نانسي_عجرم_مع_الشريان@NancyAjram#MBC1

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ودائمًا ما كان والدها يشجعها ويحاول إزالة صفة الخجل والخوف من داخلها، فكان يدعوها على الدوام للوقوف أمام الجميع والغناء لهم.

وكان أول برنامج شاركت فيه هو برنامج "نجوم المستقبل" الذي كان يعرض على شاشة المستقبل.

نانسي عجرم تكشف أن جمهورها من النساء

وكشفت عجرم أن جمهورها النسبة الأكبر منه نساء وهو أمر لا تقصده، وقالت: "النساء بجمهوري أكثر من الرجال وبعض الأحيان يأتي رجال يقول لي بدي صورك صورة لزوجتي والعكس تماما ولدي جمهور من الأطفال الحمد لله متفق عليّ داخل العائلة".

وأشارت أنها تمتلك شخصيتين إحداها شخصية بريئة وطفولية وأخرى امرأة مثيرة، وهذا يبدو واضحًا في فيديوهات أغانيها المصورة، وقالت: "الأنثى يلي هيي أنا فيها طفل جواتها وسيبقى موجودا فيكي شيء بريء وأنا بكليباتي بنفس الوقت أمثل فيهم امرأة مثيرة ولديّ كليبات لا وفي الاثنين هناك شخصية موجودة بي لا أنا أتحكم بها ولا أدرس حركاتي ويظهرون عشوائيات مني".

وعن الطفل الموجود في داخلها قالت نانسي: "الأنثى يلي هيي أنا فيها طفل جواتها وسيبقى موجودا فيكي شيء بريء وأنا بكليباتي بنفس الوقت أمثل فيهم امرأة مثيرة ولديّ كليبات لا وفي الاثنين هناك شخصية موجودة بي لا أنا أتحكم بها ولا أدرس حركاتي ويظهرون عشوائيات مني".

نانسي عجرم وعلاقتها بزوجها

كشفت عجرم أن علاقتها بزوجها الدكتور فادي الهشام بدأت بلقائهما في عيادته للأسنان التي كانت تزورها لمعالجة أسنانها حيث استمر الوضع لسنة كاملة وذلك عام 2004، وقد أغرمت به بعد عامين من لقائها وتزوجا عام 2008.

نانسي عجرم وأسماء بناتها

كشفت نانسي أن اسم ابنتها الكبرى "ميلا" اختاره زوجها لأنه كان يحب ممثلة تدعى "ميلا كونيس"، بينما اختارت اسم ابنتها الثانية "إيلا" ذي الأصول الإسبانية والألمانية، كما اختارت اسم ابنتها "ليا" حيث كانت توّد تسميتها "ريانا" لكنها اختارت "ليا" الذي تعني حروفه "Love You Always".