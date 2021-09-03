أحلام الشامسي بإطلالة صادمة لدرجة أن البعض لم يتعرف عليها.. تجميل أم إهتمام؟

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صدمة كبيرة للجمهور ورواد السوشال ميديا بعد تداول صُور جديدة لها من إحدى المناسبات.

أحلام الشامسي ظهرت بلوك مُختلف تماماً عن المُعتاد ولم يقتصر الأمر على وجهها بل وحتى أن جسدها بدى مُختلفاً للغاية لدرجة أن البعض أكدها خضوعها لعمليات النحت إضافةً إلى بعض اللمسات في وجهها.

ومن بين التعليقات المتداولة على صُور أحلام الشامسي كان التالي:

"لا مش هي مش شكلها أبدًا".. وتابع آخر "بطلنا نعرفهم من كتر التجميل"..وجاء في تعليق أحدهم "ولا عرفتها إسم الله شو حليانة".

أحلام الشامسي تتعاطف مع شاب تعرض للتنمر!

يذكر أن الفنانة الإماراتية كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد أن تعاطفت مع شاب تعرض للسخرية من أصدقائه بسبب منزله المتواضع بعد أن استقبلهم فيه… وجاء تعاطف أحلام عن طريق منشور جاء فيه "أقسم بالله أن الرضا كنز لا يفنى وكفو من رباك أمي.. أمانة اللي عنده رقم وليدي هذا يرسله لي خاص أمانة".

طلاق الفنانة أحلام الشامسي !

يذكر أنه منذ أسابيع قليلة تم تداول أخبار حول طلاق أحلام الشامسي من زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، ومع صمت الفنانة الإماراتية خرج مبارك عن صمته وشارك منشور لآخر جلسة تصوير كانا قد خضعا لها معاً وارفقها بتعليق "يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

أحلام ومبارك الهاجري !

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قد شاركت صُورة جديدة لها برفقة زوجها بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الماضي، وارفقت أحلام الصورة بتعليق جاء فيه:

"كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦"

للمزيد من قسم الترفيه:

هيا كرزون تثير سخط الجمهور بإطلالة جريئة من بعد شقيقتها زين كرزون!

أمل العوضي بشفاه أكثر من منفوخة.. والجمهور "صارت شبه البطة"!

شيرين عبد الوهاب بأول ظهور من بعد المشاكل.. وغياب حسام حبيب ما سببه؟