نانسي عجرم شاركت بمظاهرات لبنان بعيدا عن أعين السوشال ميديا!

أفادت بعض المصادر أن الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" شاركت في مظاهرات لبنان "الحراك الشعبي" ضد الحكومة بعيدا عن أعين الصحافة والسوشال ميديا.

عجرم التي لم تتأخر عن تقديم الدعم للحراك الشعبي وبما يصب لمصلحة بلدها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فضلت عدم التصريح أو نشر صور لها من المظاهرات.

في نفس السياق، أبدت عجرم دعمها للجيش اللبناني بنشر فيديو لأحد الجنود وهو يبكي وعلقت عليه "إنت منا ونحن منك، دمعتك حرقة بقلوبنا".

انت منا ونحنا منك دمعتك حرقة بقلوبنا❤️🇱🇧 pic.twitter.com/q1kKeLHfPV — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 23, 2019

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت قد أحيت منذ مدة قريبة حفلة ناجحة بكل المقاييس في مهرجان الرياض للترفيه ولم تتمكن من إلغائها بسبب الإتفاق المسبق مع إدارة المهرجان، إلا أن ذلك لم يمنعها من إبداء تضامنها مع بلدها، إذ طالبت بعدم نقل الحفل مباشر عبر القنوات العربية كما أنها لم تنشر أو تعيد نشر الأخبار المتعلقة بالحفلة التي أحيتها ونجاحها.

هذه ليست المرة التي تدعم فيها عجرم الحراك اللبناني، ففقد انتشر فيديو لها من مقابلة قديمة وصرحت انها مع الإنتفاضه وإلا سيصبح لبنان "مهزلة التاريخ" وأنه شيء طبيعي أن يشارك الشعب بالمظاهرات وينزل للشارع.

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