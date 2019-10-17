نانسي عجرم كما لم تعرفونها من قبل!

بات معروفا عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم أنها لا تحب التحدث بالسياسة كما أعلنت سابقا، إلا ان هذا الأمر لم يمنعها من إظهار دعمها للنساء بغض النظر عن المنصب أو المكانة، ففي لقاء لها مع الإعلامي اللبناني "بيار رباط" في برنامج "منا وجر" أكدت دعمها للنائبة "بولا يعقوبيان".

وليلة أمس غردت نانسي عبر تويتر "إبن الناس مش غني...إبن الناس متربي"، بطريقة لم يعدها جمهورها منها إذ أن الجمهور اعتاد على ابتعاد عجرم عن هذه المواضيع الحساسة.

تغريدة عجرم أثارت التساؤلات حول إذا كانت تدعم بولا في الجانب السياسي على أثر المشادة الكلامية التي حدثت ليلة أمس بين بولا ووزير شؤون المهاجرين غسان عطا الله الذي اتهمها بأنها وصلت إلى منصبها بطريقة غير أخلاقية.

بدورها شكرت بولا الفنانة اللبنانية نانسي على تغريدتها وأبدت إعجابها بها لترد الأخيرة "كل الإحترام لمجهودك وللدفى اللي عم تغمروا فيه كل شخص بحاجة إلو".

يذكر ان نانسي تستكمل تصوير الحلقات الأولى من برنامج المواهب للأطفال بنسخته العربية "The Voice Kids" الذي تشارك فيه للمرة الثالثة إلى جانب عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

من جهة أخرى من المتوقع أن تصدر عجرم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تمهيدا لألبومها الجديد لسنة 2020.

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