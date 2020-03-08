نانسي عجرم واحتياطات أمنية في كواليس ذا فويس كيدز.. فيديو!

عُرضت مساء أمس الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب في موسمه الثالث "The Voice kids" عبر قناة الـ MBC.

أثناء انطلاق الحلقة، نُشر فيديو للفنانة نانسي عجرم وهي في طريقها لمقعدها ضمن أعضاء لجنة التحكيم.الفيديو أظهر الفريق الأمني يقوم بتعقيم مقعد نانسي عجرم بالمطهرات مضادات الفيروسات والبكتيريا خوفاً من فيروس كورونا المنتشر بلبنان بكثرة.

تشوفون كيف عقمولها الكرسي ندري ان مافي ملكة غيرها pic.twitter.com/k15ZqiMYyu — Majeda (@majedasc) March 7, 2020

هذا لم يكن الفيديو الوحيد الذي انتشر لـ نانسي عجرم، فقد شاركت فيديوهات من الكواليس وهي ترقص على أنغام أغنية حسين الجسمي "مهم جداً"، وفيديو أخر وهي ترقص على أنغام "قلبي يا قلبي" التي غنتها لايف إلى جانب الموهبتين التي وصلتا للمرحلة نصف النهائية من فريقها.

نانسي عجرم وراء كواليس ذا فويس ترقص بعفوية 😍 pic.twitter.com/CA1lAmO83i — Gorgeous (@Gorgeous_ew) March 7, 2020

يذكر أن الموهبة التي نالت اللقب للموسم الحالي هو الطفل السوري "محمد إسلام" بعد نيله أكبر نسبة تصويت بين زملائه من فريق عاصي الحلاني وفريق محمد حماقي، وبذلك تكون نانسي عجرم قد فازت كأفضل مدربة للمواهب في الموسم الثالث من البرنامج.



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