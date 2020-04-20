نانسي عجرم تسجل نجاح عالمي بتتر مسلسل "سكر زيادة"!

أطلقت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" التتر الخاص بمسلسل "سكر زيادة" والذي حمل عنوان "العمر".

وتمكنت عجرم بإحساسها العالي في أغنية العمر من أسر قلوب رواد السوشال ميديا وسط أصداء وتهنئات من الجمهور والأوجه المعروفة في الوسط الفني.

العمل الفني منذ لحظة صدوره مساء أمس تمكن من تصدر قائمة الهاشتاق الأكثر تداولاً في لبنان وقائمة الموسيقى الأكثر تداولاً في العالم مع أكثر من من 150 ألف مشاهدة عبر قناتها الشخصية على يوتيوب و 750 ألف عبر حسابها في إنستجرام.

تتر العمر من كلمات تامر حسين، أما الألحان فكانت لـ وليد سعد، بينما أشرف على التوزيع الموسيقي "أحمد إبراهيم"، أما المسلسل الذي يحمل عنوان "سكر زيادة" فهو من بطولة "نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر" ونخبة من النجوم، وسيعرض في الموسم الرمضاني 2020.

من جهة أخرى، يذكر أن الفنانة نانسي عجرم ما زالت تحصد نجاح أخر أعمالها "قلبي يا قلبي" الذي حقق أكثر من 15.5 مليون مشاهدة لحد الآن.

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