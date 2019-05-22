ناهد السباعي تبكي بسبب هاني رمزي.. وتصرخ: "عايزة أكلم ماما"

انهارت الفنانة المصرية ناهد السباعي، خلال استضافتها في برنامج "هاني في الألغام"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي.

وبدأت السباعي المقلب سعيدة بمقابلة المذيعة بوسي شلبي، التي تستدرج الضيف وتوهمه بإعلان رحلات سفاري في إحدى المناطق الصحراوية.

بعدها وقعت الفنانة فى حقل ألغام وهمي نصبه لها "هاني رمزي"، فى الصحراء، وشاهدت بعينها تفجيرات متفرقة وسط الصحراء، من بينها سائق السيارة التى كان يقلها في رحلة السفاري بمنطقة العلمين الجديدة.

ناهد السباعي كانت داخله بقلب جامد وفرحانه بالسفاري بس أول ما شافت انفجارات وناس بتموت انهارت 😂#هاني_في_الألغام pic.twitter.com/DlEfXxa0dI — AlHayahTV (@AlHayah1TV) May 21, 2019

وظهرت السباعي بعد هذه المشاهد منهارة وتبكي بحرقة وتستغيث لإنقاذها وتقول وهي داخل سيارة المقلب: "عايزة أكلم ماما، وعايزة أمشي من هنا".

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بمنطقة العلمين، ليكتشف الضيف بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب.

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