ناهد السباعي تبكي بسبب هاني رمزي.. وتصرخ: "عايزة أكلم ماما"

منشور 22 أيّار / مايو 2019 - 10:20
ناهد السباعي
ناهد السباعي

انهارت الفنانة المصرية ناهد السباعي، خلال استضافتها في برنامج "هاني في الألغام"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي. 

وبدأت السباعي المقلب سعيدة بمقابلة المذيعة بوسي شلبي، التي تستدرج الضيف وتوهمه بإعلان رحلات سفاري في إحدى المناطق الصحراوية.

بعدها وقعت الفنانة فى حقل ألغام وهمي نصبه لها "هاني رمزي"، فى الصحراء، وشاهدت بعينها تفجيرات متفرقة وسط الصحراء، من بينها سائق السيارة التى كان يقلها في رحلة السفاري بمنطقة العلمين الجديدة.

وظهرت السباعي بعد هذه المشاهد منهارة وتبكي بحرقة وتستغيث لإنقاذها وتقول وهي داخل سيارة المقلب: "عايزة أكلم ماما، وعايزة أمشي من هنا". 

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بمنطقة العلمين، ليكتشف الضيف بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب.

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كلمات دالة:ناهد السباعينجمات مصربرامج المقالبهاني رمزي

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