ناهد السباعي تعترف بصدمتها في أحمد الفيشاوي..فما الذي فعله؟

حلت الفنانة ناهد السباعي مؤخرًا ضيفة على برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية سمر يسري، وخلال حوارها كشفت عن موقف حدث بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي، والذي جعلها فيما بعد تصاب بنوع من الصدمة وخيبة الأمل.

وفي التفاصيل، كانت ناهد السباعي تتحدث عن كواليس التحضير لأحدث أفلامها بعنوان "اللعبة الأمريكاني"، وقالت أن الفيلم مر بظروف صعبة جدًا لعدة أسباب، وأوضحت قائلة: "الفنان أحمد الفيشاوي اعتذر عن الفيلم بعد بداية التصوير بيومين وله أسبابه، ولكنها لم تكن أسبابًا إنتاجية؛ لأنه حصل على 40% من قيمة أجره".

وأضافت : "راضية عن شكل الفيلم، وأتمنى أن يكون خرج بنفس الشكل الذي كان يرغب فيه والدي..لكن اتصدمت في أحمد الفيشاوي بعدما اعتذر عن دوره في الفيلم، لأن تربطني علاقة أسرية قوية بيني وبينه؛ نظرا لأن والدي كان صديقًا مقربًا لفاروق الفيشاوي، ولم أتوقع أن يحدث هذا معي".

يشار إلى أن فيلم "اللعبة أمريكاني" تم عرضه شهر مارس الماضي، ويشارك فيه كل من الفنان أحمد فهمي وناهد السباعي وشيماء سيف وأحمد الشامي وانتصار ورجاء حسين، من إخراج مصطفى أبو سيف وتأليف مدحت السباعي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب من الكوميديا والرومانسية، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل إتمام زواجها، وعلى نحو غير متوقع تقدّم صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما.

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