ناهد السباعي تُثير غضب جمهورها بإطلالتها الجريئة واحتضان صديقها!

ناهد السباعي

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة المصرية ناهد السباعي بعد نشرها صورة تجمعها بصديق لها ظهرت فيها وهي بصدر مكشوف وتقوم باحتضانه من أجل تهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وتعرضت السباعي لهجوم وانتقادات بسبب هذه الصورة، إذ ظهرت مُرتدية فُستان بشق كبير من ناحية الصدر يكشف عن جزء كبير منه، واحتضانها لصديقها بطريقة حميمية استفزت جمهورها.

واعتبر البعض أن الصورة جريئة جدًا خصوصًا انها اكدت في تعليقها على الصورة ان الشاب مُجرد صديق لها، مما دفع أحدهم بالتساؤل " و”كده وصاحب أومال العشق والهوى يبقى إيه".

يُشار إلى ان الفنانة المصرية ناهد السباعي وهي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي كانت قد انفصلت عن زوجها ليلة زفافها دون كشف الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال بنفس يوم الزفاف، وأثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، جعلت العديد من جمهورها يتساءل عن السبب الذي قد يدفعها لترك خطيبها ليلة الزفاف.

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